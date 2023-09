Indbrudstyv taget med tyvekoster mellem benene

En patrulje fra Østjyllands Politi standsede klokken tre i nat to mænd, der cyklede rundt på el-ladcykler på Tretommervej i Risskov.



Mændene havde tilsyneladende ikke lyst til at tale med ordensmagten og forsøgte at stikke af. Det lykkedes for den ene, mens den anden - en 46-årig mand - blev indhentet.

I cyklen og på manden fandt betjentene både koben, vinkelsliber, lommelygte, handsker og en halsedisse.

Det viste sig, at elcyklen var stjålet fra en adresse i Aarhus C.

Den 46-årige blev derfor anholdt og sigtet for forsøg på indbrud et ukendt sted og for tyveriet af cyklen, oplyser politiet i døgnrapporten.

Den anden cykel fandt patruljen kort efter. Det viste sig, at cyklerne var stjålet fra samme adresse, og begge cykler kommer nu tilbage til de rette ejere.