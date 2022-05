Indbrud endte med hæsblæsende biljagt

Føreren fortsatte flugten til fods, men blev stoppet af en snarrådig borger, som stoppede ham, da han havde spottet, at politiet var på jagt efter ham. Det skete omkring diskoteket Der Kuhstall.

Der skete ingen personskade, og anholdelsen af bilisten skete 03.01. Han er nu foreløbig sigtet for indbrud, spiritus- og narkokørsel, kørsel i frakendelsestiden, for ikke at efterkomme politiets anvisninger, for tre gange at køre frem for rødt lys, for hastighedsovertrædelse og for manglende lygteføring.