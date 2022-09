Imod udvidelse: Politiet anholder aktivister

Blandt andet sidder en person, som går under navnet Agurk, i en lygtepæl, og han har madpakke med, så han kan blive deroppe længe, oplyser TV2 ØSTJYLLANDS reporter på stedet.

Politiet er til stede og har netop oplyst demonstranterne om, at de har ti minutter til at opløse forsamlingen. Ellers bliver de nødt til at gribe ind.

- Vi er til stede og vil selvfølgelig helst finde en venlig løsning. Men hvis det bliver nødvendigt, hjælper vi med at flytte dem fra stedet. Det kan resultere i anholdelser, fortæller kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Det er nemlig ikke en anmeldt demonstration, men lige nu har endnu ingen forladt stedet, og det virker ikke, som om der har tænkt sig at gøre det, lyder det fra stedet.