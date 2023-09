Ikonisk restaurant går konkurs - stadig håb for ansatte

Restauranten som siden 1980 har ligget på Skt. Clemens Torv i Aarhus er nu gået konkurs.

Det fremgår af Statstidende, at restauranten kom under konkursbehandling efter en begæring modtaget den 22. september.

Pizza- og burgerrestauranten har været i en del problemer forud for konkursen.

I 2015 gik stifteren af restauranten, Mickey Lee, bort. Derefter drev familien restauranten videre.

Derudover har de fire seneste besøg af Fødevarestyrelsen resulteret i to sure smileys, en mellemfornøjet og en glad.

Stort millionunderskud

- Restauranten er blandt andet gået konkurs, fordi de seneste regnskaber viste, at det ikke var en rentabel forretning, siger Nicolai Thornemann, som er kurator i sagen.

Det seneste årsregnskab viser nemlig, at Mackie's har et underskud på mere end to millioner kroner.

På trods af konkursen er der muligvis håb for restaurantens ansatte.

- Vi har ikke fyret eller fritstillet de ansatte, men suspenderet dem. Nu har jeg derfor fjorten dage til at finde en køber, som gerne vil drive det videre, siger Nicolai Thornemann.

Hvis kuratoren finder en køber til restauranten inden fjorten dage, kan de ansatte nemlig blive.