Ikonisk bageri får sur smiley og stor bøde

Rengøring:

"Følgende er konstateret: I køler med kager i butikken i vindues parti ses der sorte belægninger som nemt kan af tørres under pladen. I køleenhed i butik, hvor der opbevares mælk og pålæg, ses der kondens og slimede sorte belægninger i bunden. I lagerlokale i kælder under butikken, hvor der opbevares fødevarer, ses der sorte belægninger på gulvet, der kan skrabes af. I lagerlokale med mel ved produktionsafdelingen ses der sorte indtørrede belægninger på gulvet under paller med mel, og der ses spindelvæv på paller med mel og på og ved siden af insektfanger, som hænger på væggen. I lagerlokale med mel og andre fødevarer i kælderen under produktionsafdelingen ses der store mængder støv, løs puds og spindelvæv på og langs gulve, og der ses brune opsprøjt på væggene flere steder. I produktionsafdelingen ses der flere steder indtørrede sorte belægninger på gulve under produktionsborde og køleenheder, og på opbevaringshylder over produktionsborde ses der massive brune og gule indtørrede produktrester. Ved dør ind til fryserum i produktionsafdelingen ses der i nederste højre side kondens samt sorte og slimede skimmellignende belægninger. På lofter i produktionsafdeling ses der mange steder brune pletter og belægninger. På stikkontakter og ledninger i produktionsafdeling ses der støv og indtørrede produktrester. På rullestik med brød, på affaldsstativer og på rullevogne med melbeholdere ses der masive indtørrede sorte belægninger. I opvaskemaskine i produktionsafdeling ses der hvide og brune belægninger på spulearmen i bunden. På vægge under produktionsbord i produktionsafdelingen ses der massive sorte skimmellignende belægninger."

Vedligeholdelse:

"Følgende er konstateret: I køleenheder i butik og produktionslokale fremstår flere gummilister med revner og sprækker, hvor der ses ansamlinger af produktionsrester. I produktionslokale ses der mange fliser på væggene, som er itu med revner og huller, og der ses gennemtæret rustdannelse på rullevogne til mel og på ben på lille produktionsbord bagerst i produktionsafdelingen. Der ses afskallende maling på rørføring i produktionsafdeling, og der er huller flere steder i loftet, hvor der også ses afskallende maling. I produktionsafdeling ses der løsnede fuger ved gulvet til højre for fryserummet, hvor der ses ansamlinger af sorte belægninger, samt ved overgange mellem vægge og gulve. På opbevaringshylder med fødevarer i produktionsafdeling ses der afskallende laminat og råt træ. I lagerlokale i kælder under butik ses gulvbelægningen med fordybninger, hvor der ses sorte indtørrede belægninger, og på væg i samme lokale ses der et stort hul med afskallende puds. Langs afløb i gulvet ved ovnene ses der revner i gulvet hvor der ses ansamlinger af produktrester."

Kilde: Fødevarestyrelsen