Ikke igen: 89-årig snydt af tricktyve

Så sent som onsdag rettede Østjyllands Politi offentlighedens opmærksomhed på en stribe sager om svindel begået mod ældre mennesker.

Men knap var opråbet ude, før politiet modtog endnu en anmeldelse.

Denne gang fra en 89-årig kvinde fra Åbyhøj, som onsdag først på eftermiddagen blev udsat for et særdeles gennemført svindelnummer.

Det skriver Østjyllands Politi i torsdagens døgnrapport.

Holdt hende i telefonen

En mand ringede kvinden op. Han udgav sig for at være sikkerhedsvagt i en bank og ringede til hende for at fortælle, at der var foregået en masse svindel, hvorfor banken ville sende en mand for at hente kvindens dankort og kode, så hun kunne få et nyt.

Manden bad den 89-årige kvinde om at blive i røret, indtil manden kom, så hun kunne beskrive bankmandens påklædning og få bekræftet fra manden i røret, at det altså var bankens mand, hun lukkede ind.