Særligt tilbud: Betaler for folks brugte madrasser, men - der er et 'men'

- Vi vil gerne tage et ansvar for at være mere betænksomme om vores forbrug. Ikea er ikke imod forbrug – det kan man ikke være som kommerciel virksomhed. Men vi vil gerne stå op for et mere cirkulært og bæredygtigt forbrug, siger han til TV 2.

Her tilbyder virksomheden i stedet at betale 500 kroner til kunder, der leverer deres brugte madras retur. Det gør de for at fremme genanvendelse, siger Christian Mouroux, kommunikationsdirektør i Ikea.

Kuponen kan kun bruges i Ikea, og den er betinget af et køb på minimum 1000 kroner.

Formålet for Ikea er at teste et system for returnering af madrasser, som på sigt kan blive et fast koncept, hvis det bliver en succes. Betingelsen med køb for 1000 kroner er indført for at dække over de udgifter, Ikea har med at teste retursystemet med madrasser, lyder det.

Opfordrer I ikke netop til mere forbrug ved at sige, at kunder skal købe nye varer for 1000 kroner for at få den her værdikupon?

- Værdikuponen er til for at skabe opmærksomhed om selve initiativet. Selve pengebeløbet handler mere om at få en økonomicase til at gå op, for der er omkostninger forbundet med håndteringen af de her madrasser, siger Christian Mouroux og tilføjer:

- Det her er en underskudsforretning for os. Vi har sat det i verden, for at det forhåbentligt på sigt bliver en overskudsforretning, men også fordi det er den vej, verden går (mod mere bæredygtighed, red.). Vi bruger lejligheden til at se, hvad vores setup kunne være for at modtage madrasser.

Pantsystem til møbler og varer

Hos Ikea er man inspireret af pantsystemet og kan godt forestille sig, at der i fremtiden kommer et gebyr på deres varer, som man får igen, når man returnerer varen.

Værdikuponen skal også give danskerne et incitament til at komme afsted med deres slidte madrasser, så de ender til genanvendelse hos Ikea frem for hos forbrændingen, siger Christian Mouroux.

Han oplyser, at mellem 80 til 85 procent af en madras kan genanvendes.

- Vi er på en rejse mod at have en cirkulær forretningsmodel, og forbrug med omtanke er en del af den rejse. Så vi vil gerne bruge black friday til at få nogle andre budskaber ud, siger han.

Ikea har i forvejen konceptet Ikea Gensalg, hvor kunder kan levere deres brugte Ikea-møbel til varehuset og få op mod 50 procent af den oprindelige pris i form af et tilgodebevis. Tilgodebeviset kan kun bruges i Ikea.

Man kan aflevere sin madras i Ikea frem til 20. december, men værdikuponen får man kun på fredag på black friday.