IKEA frygtede at blive overrendt - men det blev langt fra tilfældet

Det kunne de, fordi Regeringen fredag aften besluttede at ophæve kravet om tidsbestilling i større varehuse gældende fra tirsdag. Lørdag fortalte varehuschef i IKEA Aarhus, John Kristian Sørensen, TV2 ØSTJYLLAND, at han var nervøs for, at alle ville dukke op tirsdag.

- Hvis der står flere hundrede kunder fra vi åbner kl. 10, så vil det betyde kødannelse for at kunne ind. Jeg vil gerne opfordre til, at alle ikke kommer på tirsdag. Det ville være fantastisk, hvis man spreder sig lidt ud, sagde han.