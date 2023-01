Igen igen - brandvæsnet rykker ud til bilbrand

Efterforskning af eventuelle mistænkelige forhold ligger hos politiet, understreger han.

Politiet oplyser i døgnrapporten, at branden formentlig er opstået i bilens kabine, og at sagen efterforskes.

Natten til søndag rykkede Østjyllands Brandvæsen også ud til en bilbrand på Tamperdalsvej i Aarhus V. Her havde flammerne så godt fat, at de var ved at sprede sig til nabobilen, har brandvæsenets operationschef Carsten Pedersen fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter nytår var der også voldsomme bilbrande. En ved Torpevænget og en på Rydevænget. I det ene tilfælde mistænker Østjyllands Politi, at branden er antændt med fyrværkeri.