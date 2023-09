Idømt ti års fængsel i stor narkosag

Som følge af sin rolle i en stor narkotikaorganisation er en 55-årig mand fredag idømt ti års fængsel ved retten i Aarhus.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Den 55-årige har over for en dommer tilstået, at han i tre tilfælde i november 2020 modtog 22 kilo kokain, hvoraf en del blev videreoverdraget, i Aarhus og ved Ejer Bavnehøj.

Leverancerne var koordineret af en 46-årig bagmand, der torsdag blev idømt 17 års fængsel, skriver NSK.

