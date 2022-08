Idømt fem års fængsel for grov vold med skruetrækker og narkosalg

Han blev derfor tiltalt for både grov vold og for at have købt et kilo kokain og forsøgt at sælge det videre samt at have købt en ifølge politiet større mængde hash.

I retten erkendte den 28-årige at have købt 9,6 kilo hash, mens nægtede at have udøvet grov vold og at have købt og forsøgt at videresælge kokainen.

Det fandt retten dog ikke troværdigt, og han blev derfor dømt for samtlige tiltalepunkter, hvilket tilsammen gav fem års fængsel. Han ankede dommen.