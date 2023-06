Idømt fængsel for overtrædelse af opholdsforbud

En 24-årig mand er blevet idømt tre måneders fængsel for at bryde et opholdsforbud i Viby og Højbjerg i Aarhus.

Forbuddet var blevet givet i forbindelse med en fængselsdom, den 24-årige fik i 2020 for som et led i sin tilknytning til en bandegruppering at have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær ved en adresse i Viby, oplyser Østjyllands Politi.

Det gjaldt tre og et halvt år efter afsoning, og det vil sige frem til maj 2026.

I både marts og maj i år brød han dog alligevel forbuddet, og begge gange blev han opdaget af politiet.

Den dømte erkendte forholdene og modtog dommen.

- Loven er helt klar på det her område, og da den 24-årige erkendte forholdene, var det en relativ enkel sag. En sag, der viser, at det ikke er uden konsekvens, hvis man overtræder et opholdsforbud, siger specialanklager Dorthe Lysgaard i en pressemeddelelse.

Politiet er opmærksomme på personer med opholdsforbud, og han fik dom allerede seks uger efter seneste overtrædelse, understreger specialanklageren.