Idømt bøder på 600 millioner kroner

Bent Olsen, Markus Winther og Claus Gregers Junge blev idømt fængsel i henholdsvis seks et halvt år, seks år og fem et halvt år.

De er fundet skyldige i at have fremstillet og videredistribueret op mod 92 millioner illegale cigaretter på en cigaretfabrik i Aulum i Vestjylland.

Her ses nogle af de mange cigaretter, som mændene fra Aarhus er dømt for at have produceret.

25 millioner cigaretter beslaglagt

Ved aktionen blev der beslaglagt cirka 25 millioner illegale cigaretter og cirka 13 ton forarbejdet tobak, der efter politiets vurdering skulle bruges til fremstilling af yderligere cirka 13 millioner cigaretter.

Men politiets efterforskning viste, at mændene havde mere på samvittigheden.

Mændene er således dømt for at have fremstillet og videredistribueret cigaretter siden 2020.

Det var østeuropæiske personer, der gik til hånde på fabrikken. Men de danske mænd havde ansvar for produktion og videredistribution af cigaretterne.

Retten har frifundet en af mændene, da der efter rettens vurdering ikke er ført bevis for, at han vidste, at der var tale om ulovlige cigaretter.

Millioner gravet ned

På en adresse med tilknytning til en af de dømte fandt politiet knap to millioner kroner i kontanter, der var gravet ned i et grønt område

Politiet har hos de dømte beslaglagt en række større kontantbeløb, ure til flere millioner kroner, flere ejendomme i Danmark og adskillige luksusvarer.

Anklagemyndigheden har anmodet retten om at afgøre, om disse værdier kan dække bødekravet og sagsomkostningerne.

I oktober 2022 faldt der ved Retten i Kolding dom en anden stor sag om ulovlig fremstilling af cigaretter.

Her blev 12 mænd fra Polen og Ukraine idømt mellem fire et halvt og fem et halvt års fængsel for produktion af cirka 113 millioner ulovlige cigaretter.

Det foregik ifølge politiet på en professionelt indrettet cigaretfabrik på en gård i Vamdrup sydvest for Kolding.

De fire dømte i sagen fra Retten i Aarhus har alle bedt om betænkningstid i forhold til eventuel anke til landsretten.