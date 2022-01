Iben ventede på alvorlig besked i 40 år: Da den kom, tilbød Hans at redde hendes liv

- Nej, det er jeg faktisk ikke. Det eneste er, hvis nogle af mine egne børn skulle have brug for en nyre. Det er den eneste overvejelse, jeg har haft. Jeg er bare glad for at kunne hjælpe, siger han.



Opfordrer til donation

Ifølge Dansk Center for Organdonation blev der i 2021 foretaget 68 nyredonationer fra levende donorer i Danmark. Men tallene viser også, at kun to tredjedele af danskerne har taget stilling til, om de vil være organdonorer, når de dør.