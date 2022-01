I stor jubel: - Vi drømte om det, for fanden, mand!

FO-Aarhus har blandt andet undervisning for handicappede, psykisk sårbare og personer med indlæringsvanskeligheder, der hver især kan have svært ved at kapere en nedlukning.

- Til nogle har vi personligt leveret hjemmeopgaver ude i deres hjem, hvor de kunne lave noget arbejde, som vi så har hentet igen, fortæller Torben Dreier indlevende.

Officielt må FO-Aarhus ligesom mange andre undervisningsinstitutioner åbne fra søndag den 16. januar, men de venter til mandag med at slå dørene op igen, oplyser han.

Kommer I til at lave nogle særlige kurser her på den anden side nedlukningen?

- Nej, brugerne skal bare tilbage. De skal have ro og føle, at, yes, vi har fået en hverdag igen efter to år, siger Torben Dreier.