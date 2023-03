I dag er det forbudt: Restauratører vil kunne sige nej til kundernes kontanter

Kontanter, nej tak. Den besked er i dag ulovlig, hvis tjeneren leverer den oven på middagen, for restauratører såvel som butikker og andre, der sælger en vare, skal i dag tage imod betaling i kontanter. Det vil restaurationsbranchen dog gerne have lavet om på. De vil have friheden til at sige nej til sedler og mønter. Bøvl med at finde en bank, der vil tage imod kontanterne og besvær med at bestille tid til omveksling af byttepenge er nogle af årsagerne til, at restauranter, caféer og andre spisesteder gerne vil kunne kræve kontantløs afregning.

Det er besværligt at håndtere kontanter i dag, mener brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer, der særligt peger på bøvl med bankerne.

- Der er virkelig meget administrativt tungt og omkostningstungt i det her, og det går selvfølgelig ud over restauratørerne, men også over forbrugeren, for det er dem, der betaler regningen i sidste ende, lyder det fra Freja Brandhøj, politisk direktør i brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer. Halvdelen af brancheforeningens medlemmer, vil sige nej, hvis de får lov, viser deres egne tal. MASH siger nej Debatten om, hvorvidt handlende må sige nej til kontant betaling, er blusset op på ny, efter restauranten MASH i Aarhus er begyndt at afvise kontant betaling – velvidende at det altså er ulovligt. - Der har været en række ubehagelige episoder i Aarhus med selskaber, der betaler med store kontantbeløb. Det har skabt utryghed hos vores kolleger, og det er alene af den grund, vi har taget dette skridt, siger Mikkel Glahn, partner og CMO i MASH, i en skriftlig kommentar. - Vi har på ingen måde lyst til at bryde loven, og vi overvejer bestemt også, hvad vores næste skridt skal være i forhold til kontanter. Men vi vil altid sætte vores medarbejderes sikkerhed og tryghed først - også hvis det koster en bøde, siger Mikkel Glahn uddybende.

MASH er bedst kendt for sine bøffer. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Han henviser til, at MASH ikke står alene med det ønske. - Og både brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Caféer og mange andre restauranter ønsker en ordning, der gør det frivilligt, om man ønsker at modtage kontanter på restauranter, siger Mikkel Glahn. Sverige er foran Også Jakob Beck Wätjen, ejer af to hoteller i Silkeborg og lokalformand for Horesta Region Midtjylland, ønsker muligheden for at kræve afregning uden kontanter. - Valgfriheden vil passe vores meget forskellige branche bedst. Der er store og små forretninger, der er nogle steder, hvor du forudbetaler alt som hoteller eller en koncertbillet, og så er der andre ting som en kop kaffe, du spontant kommer ind og køber, så valgfriheden vil være god i vores branche, mener lokalformanden for Horesta.

- Valgfriheden vil passe vores meget forskellige branche bedst, mener Jakob Beck Wätjen, ejer af to hoteller i Silkeborg og lokalformand for Horesta Region Midtjylland.

Freja Brandhøj fra brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer påpeger, at man er et skridt foran i nabolandet, hvor det allerede nu er muligt som restauratør at sige nej til kontanter. - I Sverige har man indført frivillighed omkring kontantbetaling, og der er stadig mange, der tager imod, og der er også nogle, der har valgt det fra. Frivilligheden har bare gjort, at det er nemmere især som lille restauratør, at man kan sige nej, siger Freja Brandhøj. Fru Larsen er klar En af de restauratører, der kunne overveje et nej tak til kontanter, er Christian Neve, ejer og forpagter af Fru Larsen Hotel og Restaurant i Laurbjerg. - Lige nu er vi jo pålagt det, men hvis det på et tidspunkt bliver valgfrit, kunne vi godt overveje det, for det kunne skabe en lethed, at alt kørte gennem kreditkort og kontantløs betaling, siger Christian Neve.

- Vi har et stort stamklientel og et lidt ældre klientel, hvor kontanter er fundamentalt at betale med, selv om de jo faktisk besidder et kreditkort, lyder det fra Christian Neve fra Fru Larsen i Laurbjerg.