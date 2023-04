I dag er dagen: Sidste del af Aarhus Ø skal vedtages

Onsdag klokken 17 skal politikerne i Aarhus Kommune tage stilling til et af de sidste tomme områder på Aarhus Ø. Men selvom beslutningen nu er indenfor rækkevide, er der flere foreninger, der er yderst utilfredse med udsigten til et nyt byggeri sydøst for Dagmar Petersens Gade.

quote Der er for få grønne arealer i den foreslåede plan Ejerforeningen Kystvejen 55

Flere foreninger har tilkendegivet deres holdning i høringssvar, og det er især de grønne områder, eller mangel på samme, som har fået 36 personer og foreninger til at indsende og dele deres holdning til projektet.

Hvor er de grønne områder? Aarhus Ø er tidligere blevet kritiseret for, at bydelen er for tæt bebygget, og at områder som parker og legepladser ikke er tænkt ind i lokalplanen. Det er også de grønne områder, der er det helt store tema i høringssvarene. - Der er for få grønne arealer i den foreslåede plan, og hele byggeriet ville blive mere harmonisk med de eksisterende omgivelser ved at følge samme højde som det gamle byrum, skriver Ejerforeningen Kystvejen 55. I Aarhus kommune er der krav om, at 30 procent af boligetagearealet skal være opholdsarealer. På det nye boligområde er kravet til opholdsarealer dog sænket til 23 procent, og det vækker bekymring hos Midtbyens Fællesråd.

quote Fællesskaber skal indtænkes ved at sikre grønne områder mellem ejendomme Midtbyens Fællesråd

- Fællesskaber skal indtænkes ved at sikre grønne områder mellem ejendomme med mulighed for beboere, men også det øvrige Aarhus for at mødes, gå ture, falde i snak på bænke, dyrke sport og lege. Derfor vil lokalplanen give et dårligt resultat, skriver Midtbyens Fællesråd. Verdenskendt arkitekt bakker borgerne op Foreningerne og borgernes modstand mod lempelsen af krav om opholdsarealer går i tråd med den verdenskendte arkitekt Jan Gehls kritik af Aarhus Ø. Han mener, at bydelen er blevet bygget på principper, der skaber en "hotelby".

Jan Gehl er ikke imponeret over Aarhus Ø. Foto: Building Green