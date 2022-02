I 1904 var den moderne: Ikonisk bygning står endnu

Seletøjet hang i loftet, og når alarmen lød, kunne det hurtigt sænkes ned over dyrene og sikre en udrykningstid på omkring et minut. Her var det dog også afgørende, om turen gik op eller ned ad Ny Munkegade.

For placeringen af brandstationen gav problemer for hestene. Med de tunge sprøjter på slæb kom dyrene for alvor på arbejde, når den stejle bakke skulle forceres. Ofte løb brandmændene ved siden af for at aflaste og motivere hestene til at trække, fortæller Kent Winther.

- Brandmændene havde godt af løbeturen, for de fik lidt øl til halsen dengang, siger han.



Svamp som røgfilter

Heste er siden blevet til hestekræfter. Men det er langt fra det eneste, der har gjort arbejdet lettere for stationens brandmænd.

Kommunikationsudstyr, termiske kameraer og røgdykkermasker hører også den moderne verden til. Her måtte mændene i sin tid nøjes med, hvad de havde ved hånden.