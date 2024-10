Hyldester vælter ind: - Vi har mistet en stor tænker

Han var en allestedsnærværende mand i det aarhusianske og danske kulturliv, og hans CV er så alenlangt, at det næsten er svært at begribe.

S-politikeren skriver, at han er "enormt ked af at læse, at Jens Folmer Jepsen er gået bort i en alt for tidlig alder."

"Og vi stod det hele igennem ene og alene på grund af Folmer. Fordi han fik det til at hænge sammen. Hans generøsitet og evne for venskab vil altid stå for mig som legendarisk," skriver Mads Kastrup.

" ... havde en sjælden kærlig evne til at kaste ideer og projekter op i luften for blot at se om de ku' flyve!"

Det med venskaberne blev for alvor klart, da Mads Kastrup på spansk hotelbar for ikke så længe siden tilfældigvis så Bob Dylans bassist, Tony Garnier. Hans gik over til bassisten og skulle kun sige Jens Folmer Jepsens navn.

- Folmer havde ikke brug for at vende hjem til Aarhus, for han forlod den aldrig, uden at byen sad i hans sjæl og i hans hjerte. Som festugedirektør, som indfødt aarhusianer eller blot som Folmer besad han hele livet en glødende passion for byen, byens liv og udvikling, lyder det fra borgmesteren.

Afgående borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) siger i pressemeddelelse, at byen bliver en fattigere by uden Jens Folmer Jepsen.

Aarhus' rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, begræder også dødsfaldet.

Han hæfter sig især ved, at han med sangen "Hjem til Århus" skabte en sang, der næsten 40 år senere betyder meget for byens borgere.

- Med sin poesi fangede Folmer den særlige ånd, der præger Aarhus, og

han gav os en sang, der fortsat knytter bånd mellem byens borgere og vores fælles hjemby, udtaler Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelelse.

Rådmanden krediterer også Jens Folmer Jepsen for at have taget initiativet til at forene Musikhusparken og Rådhusparken, som under en festuge for år tilbage blev gjort til én.

I år har et flertal i Aarhus Byråd besluttet at arbejde hen imod en permanent sammensmeltning af de to parker.

Jens Folmer Jepsen efterlader sig sin kone, tv-værten Anne Hjernøe, og tre børn.