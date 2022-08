Hylder hospitals-ansatte: - De er pressede - men man mærker det aldrig

Men Heidi Jørgensen føler sig alligevel heldig.

For sygeplejersker og læger på børn- og ungeafsnittet har fra dag ét og lige siden spillet en kæmpe rolle i at få det hele til at gå på trods af Silas' sygdom og behandlinger.

- De er altid klar. Stuen står altid klar med et billede af min søn udenfor, og de har så meget styr på det hele.

- De har også altid læst hans journal på forhånd, så de ved, hvad der er sket, så vi aldrig skal forklare dem noget. De tager alt det ansvar fra en, så man kan bruge den energi og det overskud, man måtte have, til at være i det. Til at holde ud, fortæller hun.

Ærligheden fra sundhedspersonalet er noget af det, Heidi Jørgensen har sat allermest pris på, og har løftet en stor sten fra hendes skuldre.