Direktør i Flying Superkids: Hvorfor er der aldrig nogen, der har sagt noget?

Lars Godbersen har ikke ønsket at stille op til et tv-interview med TV2 Østjylland, men har indvilget i at lave et båndet interview.

- Jeg er jo enormt ked af at høre, at der er nogle gymnaster, der udtaler, at de har været bange for mig, siger Lars Godbersen og forklarer, at det må skyldes misforståelser og dårlig kommunikation.

- Jeg er sent i livet blevet opmærksom på, at jeg er en 1,90 meter høj mand med brede skuldre og en gennemgående stemme, og jeg fylder meget. Nogle gange bliver det ikke tolket sådan, som jeg tror. Det kan man lære af, og det er klart, at sådan en udsendelse gør, at jeg nok vil tænke ekstra over det. Men hele den her karakteristik af, at man skulle være nedladende med vilje, det kan jeg overhovedet ikke genkende, siger han.

- Jeg har jo tænkt utrolig meget tilbage, og det er klart, at når I kommer med en henvendelse som denne, så har vi spurgt rigtig meget tilbage. Vi kan ikke genkende det billede, at der var grund til at være bange for mig, men børn er bare forskellige, siger Lars Godbersen.

- Jeg er nødt til at være tydelig, hvis jeg vil rejse med folks børn ude i verden. Jeg ved, at jeg har stået i nogle situationer, hvor jeg har været presset eller bange, hvor jeg har talt med store bogstaver, og det står jeg inde for. Jeg er ked af dem, der har slået sig på det. Det er jeg inderligt ked af, siger han.

Men han forklarer også, at han har haft ansvaret for en stor flok børn og unge, når Flying Superkids har været på turné og på rejser i udlandet, og at det indimellem har været nødvendigt at tale med store bogstaver.

Lars Godbersen er heller ikke bleg for at erkende, at han sikkert har begået fejl undervejs.

- Jeg har ikke haft til hensigt at være udskammende, og jeg har ikke haft nogen forældre, der har kommet til mig i den periode og sagt, at du var udskammende i den her situation.

Lars Godbersen pointerer desuden, at ingen på noget tidspunkt har gjort ham opmærksom på, at han udskammede gymnasterne.

- Jeg kan simpelthen ikke genkende, at det skulle være hensigten at være udskammende. Jeg har brugt at påtale ting. Hvis man nu har brudt en regel, som alle ved er en regel og brudt den offentligt, så har jeg brugt, at man også siger noget til det i plenum.

- Jeg er virkelig, virkelig skuffet over, at man ikke har sagt det, siger han og gør det klart, at han føler sig snigløbet af de tidligere gymnaster.

Lars Godbersen mener også, at forældrene burde have sagt stop, hvis de oplevede, at deres børn mistrivedes på Gymnastikgården.

- Det er forældrene, der virkelig er nøglen til trivslen, og børn er forskellige. Nogle trives fantastisk med at være på Gymnastikgården, og nogle gør ikke. Vi er ansvarlige for, at vi som gymnastikundervisere gør vores bedste for, at børnene trives. Men man er nødt til at sige, at der er et forældreansvar i forhold til at kontrollere trivslen.

Lars Godbersen tilføjer i øvrigt, at de årlige trivselsmålinger viser, at børnene generelt er glade og godt tilpas.

1000 rejsedage og 4500 træninger

Direktøren mener ikke, at de episoder, gymnasterne omtaler, tegner et retvisende billede af det, der er foregået. Han påpeger, at det er enkelte hændelser gennem mange år med mange gymnaster.

- Jeg ved, at i den periode, I har undersøgt, har jeg haft 1000 rejsedage med 30 gymnaster on tour, hvoraf de 15 er teenagere. Det har været rigtig svært, det har været et kæmpe ansvar. 4500 træninger af forskellig art, hvor der kan opstå alt muligt. Jeg ved, at der har været dage, hvor jeg har været god og dage, hvor jeg ikke har været god nok, men det er rigtig mange dage, siger han og påpeger, at han overtog ledelsen og ansvaret i en alder af 27 år.

- Undskyld mig, men hvad kunne jeg, da jeg var 27? Jeg gjorde mit bedste og arbejdede det bedste, jeg kunne. Og jeg kan ikke genkende billedet af, at jeg bare var sådan en tyran, der rendte rundt og var sur hele tiden. Overhovedet.