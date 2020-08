Hverdagen blev vendt på hovedet - det gav gladere børn

De leger færre sammen.

Deres mor og far skal blive uden for børnehaven.

Og deres legearealer er hegnet ind i mindre områder.

Læs også Nu kan eleverne vende tilbage: Rektorer og vagtplanlæggere arbejder på højtryk

Alligevel har corona-restriktionerne betydet, at mange børnehavebørn trives bedre.

Det viser en undersøgelse fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, blandt 110 børnehaveledere. Det fortæller chefanalytiker Niels Peter Mortensen.

Det er fantastisk. Børnene har været mindre syge end før, og det samme gælder for personalet. Konstitueret formand, Aarhus Forældreorganisation, Sofie Bak Hansen.

- Flertallet af lederne vurderede, at der var en positiv virkning på børnenes trivsel og personalets arbejdsglæde som følge af genåbningen, siger han.

Det smitsomme coronavirus holdt daginstitutionerne lukket fra midten af marts og en måned frem.

Læs også Politiet efterlyser to mænd i sag om drab i Aarhus

Da de fik lov til at genåbne, skete det med en række restriktioner for at begrænse smitterisikoen for børn og voksne.

Det handlede om at sikre større afstand mellem børnene, mere fokus på hygiejne og at begrænse adgang til institutionen for søskende og forældre.

Børnene i Pyramiden i Horsens må blandt andet kun lege sammen i små grupper. Foto: Matias Grønborg

Fastholder tiltag

I børnehaven Pyramiden i Horsens har den ændrede hverdag haft positiv indflydelse på både personale og børn.

- Vi har haft rigtig mange glade børn, og vi har haft mere tid til at se børnene, fordi vi har været delt ud i mindre grupper, siger dagtilbudsleder, Pyramiden, Jørgen Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Gymnasier i Aarhus genåbner: - Det var helt ude af proportioner, mener virolog

Faktisk er corona-restriktionerne blevet taget så godt imod, at flere af tiltagene er kommet for at blive.

- Vi har fået nogle ting med fra corona, som vi fortsætter med. Vi bliver i de små grupper, vi har øget fokus på hygiejne, og så vil vi selvfølgelig være langt mere ude, siger han.

Fantastisk som forældre

Også blandt forældre er erfaringerne fra coronaperioden gode.

Især de bedre normeringer, små børnegrupper og den ekstra rengøring har virket godt, lyder det fra Sofie Bak Hansen, der er konstitueret formand for Aarhus Forældreorganisation.

Læs også Fattige og frustrerede studerende: Hvorfor må kun lærerne parkere gratis?

- Det er fantastisk. Børnene har været mindre syge end nogensinde før, og det samme gælder for personalet. Det betyder, at forældrene ikke skal blive hjemme med syge børn, så den gode hygiejne helt sikkert noget, der skal blive, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fremhæver samtidig inddragelsen af forældrerådene.

- Det er jo fantastisk som forældre, når vi føler os hørt, siger hun.