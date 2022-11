Hver syvende er indvandrer eller efterkommer - men kun to sidder i Folketinget

Stil op i alle partier

Samira Nawa er en af politikerne i Folketinget med baggrund som efterkommer. Hun er født og opvokset i Danmark, men har forældre, der er født i Afghanistan.

Hun er ærgerlig over, at indvandrere og efterkommere er underrepræsenterede i Folketinget, men siger samtidig, at hun er gået ind i politik for først og fremmest at føre radikal politik.

- Jeg er ikke i politik først og fremmest for repræsentation og med min baggrund forrest. Men med politikken forrest. Det tror jeg også de andre med minoritetsbaggrund vil sige, siger Samira Nawa.

- Så derfor er det en bonus, hvis vi kan repræsentere bedre. Men den primære årsag til at gå ind i politik for mig, det er jo at få lov til at føre radikal politik. Så det er med politikken først.