Hvem er hvem? Tvillinger ville narre politiet

Hvem er hvem?

Det spørgsmål endte Østjyllands Politi med at få svar på til sidst, da en patrulje søndag aften klokken 21.14 standsede en bil på Spanien i Aarhus C.

I bilen sad et tvillingebrødrepar, som er i starten af 20'erne. Grunden til, at bilen blev standset, var, at politibilens automatiske nummerpladescanner på patruljebilen havde "sladret" om, at ejeren af bilen var frakendt kørekortet. Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Svære spørgsmål

Føreren af bilen fortalte betjentene, at han havde glemt sit kørekort derhjemme. I stedet oplyste han og broren navn og cpr-nummer.

Betjentenes mistanke var dog vakt i sådan en grad, at de delte brødrene op og begyndte at stille dem forskellige kontrolspørgsmål - blandt andet om hvilke sager, de i forvejen var noteret for hos politiet.

Det var tilsyneladende så svært at svare på for de to brødre, at de blev anholdt og kørt til politistationen, så man kunne sikre deres identitet.

Erkendte

Her gik de to til bekendelse: De havde udgivet sig for at være hinanden, fordi føreren af bilen var den tvilling, som var frakendt kørekortet. Den anden måtte gerne have kørt bilen.

I stedet for at slippe af sted med en smart fidus, har de nu begge fået en sigtelse for at opgive falsk navn, mens føreren af bilen også er sigtet for kørsel i frakendelsestiden.