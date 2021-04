Hvad hvis du kunne stille et borgerforslag? - Så skulle vi have mere fadøl i hanerne

Hos Socialdemokratiet har man endnu ikke taget stilling for eller imod ideen om kommunale borgerforslag. Politisk ordfører Anders Winnersskjold (S) er dog umiddelbart betænkelig ved forslaget.

- Ideen om borgerforslag kan vi godt være lidt skeptiske over for. I virkeligheden skal man kun have en god underskrift i vores bog, hvis man vil stille et forslag. Så vil vi jo godt lave et forslag og forsøge at lave forandringen. Så vi synes måske, det er lidt unødvendigt, siger Anders Winnerskjold til TV2 ØSTJYLLAND.