Hvad fuck er en bælgfrugt? Studerende går viralt

Vi skal knap et år tilbage for at finde kimen til projektet. Her skulle Jens Risom og hans tre medstuderende Anders Hoppe, Magnus Vad og Frederik Warming lave et projekt i faget kampagneplanlægning.

Her endte de med at ville lave en fiktiv kampagne for de nye kostråd, der udkom i begyndelsen af 2021. Kostråd, der foruden at skrue ned for kødet, også inkluderede at skulle spise flere bælgfrugter. Men hvad er bælgfrugter egentlig, spurgte mange danskere nok sig selv.

Kampagnen blev konstrueret, og de fire kommunikationsstuderende fik topkarakterer og stor ros til deres eksamen. Og både deres underviser og censor mente, at det var så godt, at Fødevarestyrelsen rent faktisk kunne bruge kampagnen.