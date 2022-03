Husker du freestyleren Maymi? Nu laver hun videoer med Adidas

I tirsdags, hvilket var alt andet end tilfældigt, dukkede en video nemlig op på den unge freestyle-fodboldspillers Instagram. Vel at mærke en video lavet i samarbejde med Adidas og organisationen GAME, hvor Maymi Asgari også er frivillig.

- Det var selvfølgelig meganice at være med. Adidas er jo et stort brand, og det var til et godt formål. Det sætter GAME i et godt perspektiv. Og så er det altid fedt at kunne få lavet nogle fede tricks, siger hovedpersonen selv, som dog hurtigt tilføjer, at blevet til i samarbejde med fem andre kvinder.

Det vender vi tilbage til.

Kampdag

Timingen tirsdag var som sat ikke tilfældig. Det var nemlig Kvindernes Internationale Kampdag, og videoen handler netop om kvinders kamp for at nedbryde barrierer i sportens verden.

Breaking Barriers er titlen på projektet, som lige nu også promoveres på Adidas danske hjemmeside med Maymi Asgari i front.