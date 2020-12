Hundredevis af tomme fustager hos bryghus: - Det er jo ikke sjovt

Kro på vinterhi

Følelsen af, at alt ikke er som det plejer, kender de hos Gjerrild Kro på Norddjurs. Her troede de egentlig, at hverdagen var på vej tilbage i forbindelse med sommeren, hvor udskudte konfirmationer og arrangementer igen sørgede for, at der var travlt i køkkenet.

Men med coronapandemiens retur i efteråret, er der nu ikke meget gang i kødgryderne.

- Det er gået fra slemt, til ondt og til meget værre, fortæller kroejer Hilding Hvid.