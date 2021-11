Hundreder af sygeplejersker strejker en time onsdag morgen

- Hvis vi bare havde fortsat arbejdet og ikke lavet de her arbejdsnedlæggelser, så ville vi langsomt have mistet flere og flere kolleger.

- Så for os er det det mindste af to onder, at vi er nødt til at sætte foden ned.

- Selvfølgelig kan det godt gå ud over nogle patienter. Men der er et akutberedskab tilbage på afdelingerne, så der ikke er nogen, der er i livsfare på grund af det her. Det er kun en time, vi er væk, siger Luca Pristed.

Flere sygeplejersker søger væk

En undersøgelse lavet af fagforeningen Dansk Sygeplejeråd viser, at næsten hver tiende sygeplejerske inden for den seneste måned har søgt et job, der ligger inden for et andet fag.