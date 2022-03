Hundeejer i sorg: Efterladt snus-pose tog livet af Vicky

- På ruten opdager jeg så, at der ligger en masse små hvide snusposer, og da jeg slår nikotinforgiftning op på Google og får symptomerne op, giver det mening, at hun først var helt hyperaktiv søndag, inden det gik ned ad bakke med diarre og opkast dagene efter.

- Hun gik også og gumlede på noget, som jeg bare troede var harelort, da vi var ude at gå den weekend, siger Lars Henrik Pind.

Han fortæller videre, at Vicky altid har været glad for søde sager og har forsøgt at stjæle slik og chokolade, når det har stået på stuebordet.

Han mener, at snusposerne der kan have smag og duft af alt fra lakrids og vanilje til pebermynte, måske kan have lokket Vicky.

Dyrlæge: Nikotin virker som nervegift

Dyrlæge Anders Højgaard Tølbøll kalder det en mulighed, at det er de små snusposer, der har begyndt Vickys symptomer. Det er dog meget svært at sige noget om, hvor meget nikotin der skal til, før det bliver dødeligt for en hund.

I tilfælde af en forgiftning skal en effektiv behandling skal sættes ind så hurtigt som muligt.

- Man har ikke noget modvirkende mod nikotin. Hvis man finder ud af det hurtigt, kan man få noget, så den kan kaste op, men det, der først er optaget i kroppen, kan man ikke gøre noget ved, siger Anders Højgaard Tølbøll.

Han fortæller, at nikotin virker som en nervegift, når den kommer ind i kroppen. Det kan mennesker klare i små mængder, men hunde kan blive påvirket på bevægelser og vejrtrækning.

- Hvis det er en lille hund eller en meget ung eller gammel ung, er den ekstra påvirkelig, siger dyrlægen.

Det er ifølge Anders Højgaard Tølbøll ikke ofte, at dyrlægeklinikker får hunde ind med nikotinforgiftning. Historien er dog især for snusbrugere en vigtig lektie om at skille sig sikkert af med de små poser, så de ikke ender med at udsætte dyr for fare.

Og hundeejere bør generelt være opmærksomme på, hvad ens kæledyr spiser, for det kan som i Vickys tilfælde pludselig gå hurtigt i den forkerte retning.

- Man skal tage fat i sin dyrlæge, hvis ens hund begynder at opføre sig anderledes end den plejer. Opkast, ukoordinerede bevægelser, slingren med bagkroppen, svær at kontakte, sløvhed og anderledes vejrtrækning, skal man være opmærksom på, lyder det fra Anders Højgaard Tølbøll.