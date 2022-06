Hun var en superstjerne - men hun vender aldrig tilbage til politik

Det kom lidt bag på hende, da hun i første omgang blev valgt til byrådet som jurastuderende i 1994. Hun var politisk aktiv i Venstre, men stod med egne ord "langt nede på listen" til kommunalvalget.

- Jeg har aldrig lagt en politisk karriereplan. Jeg var i fuld gang med mit studie og havde ting, jeg gerne ville i forhold til en juridisk karriere. Men det ene tog det andet, siger Louise Gade om sin vej ind i politik.

Efter en periode som borgmester og siden en post som rådmand for børn og unge forlod hun byrådet i 2009.

'At være politiker er ikke et job'

For Louise Gade var fra starten afklaret med, at politik ikke var et livslangt kald for hende. Hun ville ikke ende som en politiker uden føling med borgernes hverdag. Derfor kaldte livet uden for rådhuset efter 15 år i politik.

- At være politiker er ikke et job. Det er et folkevalgt hverv. Derfor skal man sørge for, at man ikke gør sit liv og sin identitet afhængig af politik, siger Louise Gade, der er taknemmelig for sine år på rådhuset.