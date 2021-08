Hospital kæmper stadig med travlhed: - Vi er voldsomt udfordret

- Det, vi har gang i lige nu, er at få tingene til at fungere så tæt på det normale som muligt. Og det siger nok sig selv, at det er en udfordring i øjeblikket, siger Sten Larsen.

Gennem den ti uger lange strejke har operationerne hoppet sig op, og det skaber lange ventetider for patienterne.

- Der er desværre booket tider meget langt frem. Og det har jo altid konsekvenser for de her stakkels mennesker, som bliver aflyst, siger Sten Larsen.

Manglene motivation

Sygeplejerskerne har ikke afholdt ferie grundet strejken, og det skal en stor del af dem nu. Derudover har regeringens indgreb i konflikten også sat sig på sygeplejerskernes motivation.

- Vi har et personale, der måske ikke er top motiveret lige nu for at yde en masse ekstra indsats. Der har i hvert fald været rygter fremme om, at man ikke ønsker at deltage så meget i frivilligt ekstra arbejde eksempelvis, siger Sten Larsen.