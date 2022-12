Hos Sofie kan kræftramte børn glemme deres sygdom

Legestuen heler hverken dem eller deres kræftsygdom, men det er et af de frirum, Sofie og hendes kolleger på tværs af faggrupper løbende forsøger at lave for børnene.

- Jeg er jo ikke sygeplejerske, så mit fokus er på det hele barn, og så træder sygdommen i baggrunden. Det er ikke den, det handler om, når de kommer hos mig, siger Sofie Holm Kristensen.

Sygeplejersker står på hovedet

Sofie Holm Kristensen understreger, at hun ikke kunne gøre sit pædagogiske arbejde uden støtte fra andre faggrupper på hospitalet. Hun fremhæver især sygeplejerskerne, som skal gøre en ekstra indsats for at gøre børnene klar og få dem over til Sofies legestue.

Men de gør det, og det samarbejde og fælles forståelse er en stor del af grunden til, at muligheden åbnes for de unge kræftpatienter.

- De står på hovedet for at få det til at lykkes. Det ville ikke kunne ske, hvis ikke sygeplejerskerne prioriterede det, siger Sofie Holm Kristensen.

Legestuen er ifølge Sofie Holm Kristensen samtidig en mulighed for at vurdere børnenes tilstand, når de for en stund glemmer deres sygdom. Eksempelvis kan fysioterapeuter komme forbi og iagttage, hvordan nogle børn i en leg "glemmer", at de har ondt.