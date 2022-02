Hoppede i åen med vilje

Ikke længe efter kom Østjyllands Brandvæsens dykkere frem til stedet, sprang i vandet og fik den 51-årige mand bugseret op, så han var på sikker grund.

Overvågning viser, at han selv sprang i

Men politiet har nu haft mulighed for at gennemse den videoovervågning, der er på stedet, og på den baggrund er den 51-årige mand blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

På videoovervågningen kan man se, at den 51-årige mand går gennem/forbi nogle midlertidigt opsatte afspærringer langs åen foran DOKK1, der netop er sat op for at øge sikkerheden i området efter et stort politisk fokus.