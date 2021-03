Homo-sportsklub kan igen mødes: - Vi har noget andet tilfælles

Men er I ikke ekskluderende over for heteroseksuelle?

- Alle andre steder, kan man få lov til at være sig selv som heteroseksuel, så vi kan godt have vores lille hyggelige og rare sportsklub, Aarhus Homosport her, synes jeg, lyder det fra Jakob Lavrsen.

Forstår hinanden

Og det lader også til, at det betyder meget for medlemmerne igen at kunne mødes.

Dennis Jung er ny i miljøet, og derfor betyder det meget for ham, at kunne mødes med ligesindede.



- Det er vigtigt at få rørt sig lidt, men også fordi jeg gerne vil prøve at udvikle mit netværk lidt inden for mit nye liv.