Holder fast i ordning med busbørn på trods af andre anbefalinger

Et af de steder, som har modtaget de såkaldte busbørn, er på Skåde Skole. Her ser skoleleder Mogens Steen Petersen ikke grund til at afskaffe ordningen. Men han erkender, at den har sine udfordringer.

- Ulemperne er for eksempel, at man fjerner børnene fra deres lokalområde. Vi har ikke den store erfaring for, at eleverne deltager i fritidsaktiviteter her i Skåde sammen med de kammerater, som de får her i skolen, siger han.

Busordning bør overvejes

Et forskningsprojekt fra TrygFonden konkluderer, at den pågældende gruppe elever trives og lærer mere, hvis de får lov at starte på deres lokale folkeskole, i stedet for at man flytter rundt på dem.