Opfordring fra kommune: - Hold dine børn hjemme, hvis du kan

Ifølge Irene Uhrenholt, der er leder i institutionen, har de været forskånet for smitte, udover en enkelt medarbejder, der ikke smittede videre.

- Der er flere af vores forældre, der holder børnene hjemme, men vi er jo på ingen måde lukket. Nu når skolebørnene er hjemsendt, så der kan være nogle af vores medarbejdere, der har brug for at være hjemme, så det her med at holde børnene hjemme er jo en hjælp til hinanden, siger Irene Uhrenholt, leder i DII Børnenes Have, til TV2 Østjylland.

Klar til at tage imod børnene

I 'Legestuen' ved Vestergård i Viby i Aarhus Kommune er Gitte Wang klar til at tage imod de børn, hvis forældre afleverer deres børn i dagpleje i morgen.

- Vi er klar til at tage imod de børn, som der kommer, og det oplever jeg også, at dagplejerne er trygge ved, fortæller Gitte Wang, der er pædagogisk leder ved Vestergård Dagtilbud.