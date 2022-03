Holch Povlsen investerer stort millionbeløb i ung startup

- Det er en tillidserklæring fra nogle, der har skabt nogle af de største virksomheder, der gør sig indenfor online handel, i nyere dansk tid. Vi bliver endnu mere selvsikre, siger han.

Pengetilførelse skaber muligheder

Investeringen kommer til at have betydning for Landfolk, der holder til på Bülowsgade i Aarhus.

- Det betyder, at vi kan skrue op for ansættelser af medarbejder i verdensklasse. Det er i høj grad i Aarhus, vi kommer til at mande op, siger Christian Schwarz Laustsen.

Virksomheden har skabt en onlineplatform, hvor udvalgte sommerhuse lejes ud til gæster. Og det er planen, at de i fremtiden skal udvide til Tyskland og resten af Norden, hvor specielt Sverige har deres fokus.