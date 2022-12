Højsæson: Nu styrkes indsatsen

66 procent af alle indbrud sker gennem vinduer. Du kan sikre dine vinduer ved at montere sikkerhedsbeslag eller ved at skrue eller fuge listerne fast. Det gør det langt mere besværligt for tyven at komme ind. Husk også terrasse- og havedøren.

Selv om elpriserne er på himmelflugt for tiden, er det stadig en god idé at der er lys i din bolig både når du er hjemme, og når du ikke er. Du kan skifte til LED-pærer eller bruge et tænd-og-sluk ur til at få det til at se ud som om, nogen er hjemme. Det gør det sværere for tyven at skjule sig, og erfaringen viser, at indbrudstyvene er tilbøjelige til at holde sig fra huse, hvor der er nogen hjemme.