Højgravid vinder DM i bordtennis

Og for Pernille Agerholm, der selv er opvokset i og har spillet bordtennis alle sine ungdomsår i Rønde, så er det specielle ved denne titel også, at de udelukkende er lokale danske spillere fra Aarhus-området.

- Det er første gang Vibys kvindehold vinder, og det er bare et fedt hold. Vi er nogle, der har spillet bordtennis i over 20 år, og så har vi to unge under 18 år, så det er en god blanding, siger Pernille Agerholm.

Dramatisk finale

Holdkampen mellem Hillerød og BTK Viby stod efter de 10 finalekampe 5-5 og skulle derfor ud i en sidste og afgørende kamp mellem Vibys 17-årige spiller Sally Maribo og Hillerøds Pia Toelhøj.