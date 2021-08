Højbjergmordet: Østjyllands Politi afslutter efterforskningen af 93-årig afdød mistænkt

Den 90-årige mand havde dog ikke lyst til at udtale sig, da han grundet sin alder var bange for at huske noget forkert. Da der ikke var stærke nok beviser til at foretage en anholdelse, blev manden aldrig afhørt. I oktober 2020 afgik den mistænkte ved døden i en alder af 93 år.

Ingen nye beviser

Politiet fortsatte efterforskningen i Danmark. Her blev vidner afhørt, og nye DNA-analyser blev foretaget. Der blev også foretaget to udgravninger på ejendomme i Højbjerg, hvor der var mistanke om, at mordvåbnet var gemt, men det førte heller ikke til noget nyt.

- Der er lavet et virkeligt grundigt og meget omfattende efterforskningsarbejde i løbet af de seneste 3,5 år. Det har ikke ført til, at der er fremkommet nye oplysninger, der kan knytte den nu afdøde mand til drabet på Marie Lock-Hansen.

- Hvis han stadig havde været i live, ville der ikke have været tilstrækkelige beviser til, at der kunne rejses tiltale mod ham. Derfor er sigtelsen mod ham rent formelt også frafaldet, siger advokaturchef Jacob Balsgaard.

Østjyllands Politi har dermed afsluttet efterforskningen af sagen endnu engang. Kun hvis der kommer nye og helt afgørende oplysninger, vil efterforskningen eventuelt kunne genoptages.