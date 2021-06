Hjemmerøverier og grov voldtægt: Nu er to mænd blevet dømt

Tre dage efter trængte de ind i en 29-årig mands lejlighed i Tilst, hvor de tvang beboeren til at finde og give sin elektronik til dem.

Afpressede dreng med autisme

Den 2. september stoppede mændene en 15-årig dreng med autisme i Tilst, da han var på vej hjem. Denne gang var de ude efter penge. De mente, at drengen havde lavet en bule i deres bil, og derfor skulle han betale, ellers ville han få tæsk.

Da drengen ikke kunne betale, ringede de til hans mor for at få pengene udbetalt. Det lykkedes dem at få presset nogle tusinde kroner ud af moren, selvom drengen ikke have lavet en bule i deres bil.