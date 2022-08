Hjælp politiet: Aggressiv kvinde amok på fremmede - hvem var det?

Natten til lørdag skred Østjyllands Politi til anholdelse af en 32-årig kvinde i Aarhus.

Forud for pågribelsen havde den 32-årige angiveligt udvist aggressiv adfærd over for forbipasserende på Lille Torv, indledt en tumult med en gruppe kvinder og løbet væk med en af kvindernes taske.

Den 32-årige er nu sigtet for tre tilfælde af vold, et røveri og et forsøg på røveri. Kvinden blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor hun blev varetægtsfængslet frem til 31. august.