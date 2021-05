Hjælp på vej til Anne: - Vi stiller urimelige krav

Hun håber, at det kan være med til at ændre praksis på området

- Hvis det ikke er sådan (lovgivningen skal fortolkes, red.), vil jeg have, at ministeren skriver det i et brev og sender det til kommunen og Ankestyrelsen.

- Hvis ministeren holder fast, vil jeg forsøge at få loven ændret. Vurderingen skal foregå på et 24 timers perspektiv og ikke på, hvornår arbejdstiden ligger. Det er en lille investering fra samfundet, at vi giver hende lidt tabt arbejdsfortjeneste for, at barnet kan fungere bedst muligt og Anne kan holde kontakten til arbejdslivet og undgå at gå ned med stress, siger Charlotte Broman Mølbæk (SF).