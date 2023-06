Historisk stort fund lå gemt i container på havnen

I midten af maj gjorde Toldstyrelsen er opsigtsvækkende fundet på Aarhus Havn. I to containere fandt toldere 27,5 ton ris gemt bag andre produkter, mens risene var ikke, hvad de gav sig ud for at være.

Der var tale om forfalskede ris, der blev forsøgt importeret til Danmark under et andet varemærke, end hvad de rent faktisk var.

Størrelsen på fundet var historisk stort, fortæller kontorchef Trine Dancygier fra Toldstyrelsen.

- Vi har aldrig haft så stor en sag med fødevarer på kopivareområdet. Sagen med de 27,5 ton ris er resultatet af et tæt samarbejde mellem Toldstyrelsens kopivare-enhed, virksomheden bag det originale produkt og vores toldere på grænsen, siger Trine Dancygier i pressemeddelelse.