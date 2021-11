Hest løb løbsk midt i julefest: Kvindelig kusk er død

Østjyllands Politi bekræfter, at der er sket en alvorlig ulykke, men ønsker endnu ikke at gå i detaljer med, hvad der er sket - udover at der yderligere er én person, der er kommet lettere til skade.

- Det er desværre en kombination af uheld, der gjorde, at hesten løb løbsk, og som vi sammen med politiet er ved at klarlægge, siger Anna Lund, arrangør af Jul på Store Torv.