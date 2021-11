Hest løb løbsk midt i julefest: Én alvorligt tilskadekommen

En person er kommet alvorligt til skade på et julemarked i Aarhus lørdag eftermiddag, da en hest løb løbsk.

Julemarkedet, der i disse dage foregår på Store Torv, er efterfølgende blevet lukket ned.

- Den forurettede er føreren af hestevognen, som havde mange års erfaring med netop at køre hestevogn – føreren har haft styr på alt det praktiske med forsikringer, sikkerhedsgodkendelser osv., og det er desværre en helt forfærdelig kombination af uheld der gjorde, at hesten løb løbsk, skriver Anna Lund, direktør i Food-Aarhus og arrangør af juleeventet på Store Torv i en pressemeddelelse ifølge Lokalavisen Aarhus.

- Vi er sammen med politiet ved at finde ud af, hvad der foregik op til ulykken, og hvad der har forårsaget den, skriver hun videre.

Østjyllands Politi bekræfter, at der er sket en alvorlig ulykke, men ønsker endnu ikke at gå i detaljer med, hvad der er sket - udover at der yderligere er én person, der er kommet lettere til skade.

Ifølge Lokalavisen Aarhus var der tre passagerer i hestevognen, da den ved 15-tiden pludselig for gennem det tætbefolkede torv og ned mod blomsterhandleren foran Paustian på Lille Torv.