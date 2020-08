Her jubler de over betalingsparkering

Mange beboere og bilejere på Frederiksbjerg og Langenæs i Aarhus har gennem mange år måttet se langt efter en ledig parkeringsplads.

Det har nu fået en ende, efter der den 15. august blev indført betalingsparkering i områderne.

- Det er en stor succes. Der er blevet markant flere ledige parkeringspladser – selv om aftenen. Vi oplever ikke længere, at der cirkulerer biler rundt i timer for at finde en fri plads, så det er dejligt, at der endelige er ledige pladser, siger formand for Frederiksbjerg og Langenæs fællesråd, Jeppe Spure Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge formanden betyder betalingsparkeringen, at mange af de langtidsparkerede biler, der har fyldt på parkeringspladserne, ikke længere er der.

Samtidig tror han på, at de nye forhold får mange pendlere til at foretrække den kollektive transport eller får dem til at cykle.

- Hele idéen med betalingsparkeringen er, at vi skal have færre biler i gaderne, og det må man sige, der er kommet i vores område, siger han.

Stor tilfredshed

De nye betalingszoner fungerer sådan, at beboerne i områderne betaler 500 kroner årligt og kan parkere på gader i beboerparkeringszonen. Deres gæster eller andre, der ønsker at parkere i området, skal betale 10 kroner per time om lørdagen og 22 kroner per time på hverdagen - nogle steder er de to første timer gratis.

Og den ordning skaber glæde hos de fleste beboere.

- Der er nærmest kun kommet positive tilbagemeldinger fra folk i området. De er generelt tilfredse og synes, at det er rart, at de selv og deres gæster ikke skal bruge lang tid på at finde en ledig plads, siger Jeppe Spure Nielsen.

Det er blandt andet omkring Ingerslev Boulevard, at der er blevet flere ledige p-pladser. Foto: Erik Zappon.

Også hos Aarhus Kommune har man fået positive tilbagemeldinger.

- Vi har stort set kun fået positiv feedback. Folk er glade for de mange, nye ledige pladser, siger Teamleder Parkering og Specialkonsulent i Aarhus Kommune, Joshua Gunder Strøm Krogager, til TV2 ØSTJYLLAND.

For lidt oplysning

Betalingsparkeringen på Frederiksbjerg og Langenæs er inddelt i tre forskellige zoner: Rød, Gul, Grøn.

Men der mangler information om zonerne, og det skaber forvirring, mener nogle boboere.

- Der mangler simpelthen skilte. Hvis min datter kommer fra Sjælland, så ved jeg ikke, hvor eller hvordan jeg skal betale. Vi mangler oplysning. Jeg siger ikke, det skal skæres ud i pap, men en vejledning er nødvendig, siger beboer på Frederiksbjerg, Jette Devargue Schousboe, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Joshua Gunder Strøm Krogager har Aarhus Kommune sat i alt 400 informationstavler og 13 betalingsautomater op i områderne.

- Vi har brugt mange penge på oplysning og alt, hvad der er brug for at vide, står på tavlerne, siger han.

Hvorfor app?

De få betalingsautomater kontra informationstavler skyldes, at Aarhus Kommune vil have størstedelen af brugerne til at betale med en app. Men det forstår beboer Jette Devargue Schousboe ikke.

- Folk i området finder nok ud af det, men hvad med dem udefra. Hvordan finder de ud af at betale, når der er så langt mellem betalingsautomaterne. Jeg ved godt, at jeg er lidt gammeldags, men flere betalingsautomater havde gjort underværker, siger hun.

Men ifølge Joshua Gunder Strøm Krogager er brugen af apps kommet for at blive.

- De er smarte og hurtige. 87 procent af dem, der parkerer i områderne, betaler over appen. Det gælder for 75 procent i Aarhus generelt, og vi håber kun på, at det tal stiger, siger han.