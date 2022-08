Her genåbner populær pantstation - det er slut med nedlukninger

Der blev simpelthen afleveret så meget pant, at den lille lagerhal bag pantmaskinerne hurtigt blev fyldt op. Til stor irritation for de mange brugere, der til tider stod med fyldte sække, men uden mulighed for at aflevere flaskerne og dåserne.

Men inden længe er det altså igen muligt at bruge pantstationen, og Dansk Retursystems håb er, at et nyt system kan forebygge hyppige lukninger.

- I de nye bliver panten talt op og mast på stedet, så de fylder meget mindre. På den måde går der længere tid, før de bliver fyldt op, fortalte kommunikationskonsulent Mette Klint tidligere på året til TV2 ØSTJYLLAND.