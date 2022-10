Her går det galt: Rasmus brager gennem glasvæg

Derudover blev Rasmus Heitmann Larsen syet flere steder på arme og ben. Og udsigten til at træde ind på padelbanen igen er lang.

- Tommelfingeren skal have hvile, og jeg skal have gips på i fem uger, og derefter skal den have fem ugers genoptræning, siger Rasmus Heitmann Larsen.



Har ramt glasvæggen før

Han har flere gange før ramt en glasvæg under en kamp, og han er derfor overrasket over, at der ikke skulle mere til.

- Jeg har oplevet flere gange, at jeg har ramt glasvæggen hårdere, end jeg gjorde i mandags.

Han kan godt forstå, at risikoen er der, når der er tale om glas, men han mener ikke, at den kraft, han ramte væggen med i mandags, skulle kunne sprænge glasset.

- Jeg har da en fornemmelse af, at der nok kunne have været en eller anden brist eller noget i det glas, siger Rasmus Heitmann Larsen.

Advarsel: Voldsomt billede.